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Омича судят из-за сбитой девушки, умершей спустя 8 месяцев после аварии

Омича судят из-за сбитой девушки, умершей спустя 8 месяцев после аварии

25 декабря 2020, 11:51
Фото: Медиахолдинг1Mi
Житель Омского района сбил на пешеходном переходе девушку, которая спустя 8 месяцев скончалась от полученных травм. Прокуратура поддерживает государственное обвинение по уголовному делу. Подробности сообщили в надзорном ведомстве.

Омский районный суд рассматривает уголовное дело 58-летнего местного жителя, которого обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Авария произошла в октябре 2019 года на дороге Омск-Русская Поляна: мужчина сбил 21-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Спустя восемь месяцев она умерла от полученных травм.

Водитель свою вину признал в полном объеме. «В настоящее время поддерживающий государственное обвинение представитель прокуратуры представляет суду доказательства стороны обвинения», - отметили в ведомстве.

#Новости#Авария#Прокуратура#ДТП#Происшествия
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