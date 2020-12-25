Омича судят из-за сбитой девушки, умершей спустя 8 месяцев после аварии

Омский районный суд рассматривает уголовное дело 58-летнего местного жителя, которого обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Авария произошла в октябре 2019 года на дороге Омск-Русская Поляна: мужчина сбил 21-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Спустя восемь месяцев она умерла от полученных травм.