Омич выстрелил обидчику в живот из ружья

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство в селе Чебаклы. Инцидент произошел вечером 22 декабря. Подозреваемый выстрелил из охотничьего ружья 12 калибра в 37-летнего знакомого. Пострадавший был судим, в момент происшествия он находился во дворе частного дома злоумышленника. Известно, что у мужчин произошел конфликт.