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Омич выстрелил обидчику в живот из ружья

Омич выстрелил обидчику в живот из ружья

25 декабря 2020, 13:15
Фото: Медиахолдинг1Mi
Между жителями села Чебаклы произошел конфликт, который для одного из них закончился госпитализацией. Подробности сообщили в СУ СК России по Омской области.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство в селе Чебаклы. Инцидент произошел вечером 22 декабря. Подозреваемый выстрелил из охотничьего ружья 12 калибра в 37-летнего знакомого. Пострадавший был судим, в момент происшествия он находился во дворе частного дома злоумышленника. Известно, что у мужчин произошел конфликт.

Сельчанина с огнестрельным ранением брюшной полости увезли в больницу. Выясняются обстоятельства произошедшего – в частности, следователи проверяют версию о возможной самообороне.

#Новости#Выстрел#Следственный комитет#Общество
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