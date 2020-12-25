Омич пригласил женщину домой, чтобы снять с нее не одежду

Женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже обручального кольца, одной сережки и мобильного телефона. Главным подозреваемым стал 30-летний омич, с которым она познакомилась в социальных сетях некоторое время назад. Мужчина пригласил ее к себе домой, а вернувшись домой на следующий день обнаружила пропажу одной сережки, обручального кольца и мобильного телефона.