Омич пригласил женщину домой, чтобы снять с нее не одежду

Женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже обручального кольца, одной сережки и мобильного телефона. Главным подозреваемым стал 30-летний омич, с которым она познакомилась в социальных сетях некоторое время назад. Мужчина пригласил ее к себе домой, а вернувшись домой на следующий день обнаружила пропажу одной сережки, обручального кольца и мобильного телефона.
Любовником омички оказался 30-летний ранее судимый омич. Его задержали в его же квартире. Мужчина не стал отнекиваться и рассказал, что снял с новой знакомой украшения, пока она спала. После этого он сдал в ломбард ювелирные украшения и телефон, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
В итоге на омича завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 2 лет тюрьмы.