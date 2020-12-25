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Омич пригласил женщину домой, чтобы снять с нее не одежду

Омич пригласил женщину домой, чтобы снять с нее не одежду

25 декабря 2020, 18:26
Фото: Медиахолдинг1Mi
Для 36-летней омички первое рандеву закончилось потерей золотых украшений. В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали, что любовник обокрал женщину, пока она спала.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже обручального кольца, одной сережки и мобильного телефона. Главным подозреваемым стал 30-летний омич, с которым она познакомилась в социальных сетях некоторое время назад. Мужчина пригласил ее к себе домой, а вернувшись домой на следующий день обнаружила пропажу одной сережки, обручального кольца и мобильного телефона.

Любовником омички оказался 30-летний ранее судимый омич. Его задержали в его же квартире. Мужчина не стал отнекиваться и рассказал, что снял с новой знакомой украшения, пока она спала. После этого он сдал в ломбард ювелирные украшения и телефон, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В итоге на омича завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 2 лет тюрьмы.

#Новости#Кража#Происшествия#Омск сегодня
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