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Новогодние подарки являются переносчиками коронавируса - врачи

Новогодние подарки являются переносчиками коронавируса - врачи

25 декабря 2020, 15:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Медики рассказали, какие подарки могут быть потенциальными переносчиками коронавируса. В списке оказались десятки игрушек, аксессуаров и упаковок, передает СИБ.ФМ.

Опрос проводился изданием РИА Новости. Оказалось, что практически любая поверхность может содержать болезнетворные микроорганизмы. Вирус Sars-CoV-2 может жить на денежных купюрах, на картонных поверхностях он сохраняется до 23 часов, а на пластике и металле – до трех дней.

Поэтому переносить опасный вирус может практически любой новогодний подарок. Чтобы избежать заражения врачи советуют посещать ТЦ лишь в масках и перчатках, а покупку протирать дома дезинфицирующим средством.

Напомним, ранее стало известно о мутации коронавируса. Новый штамм выявили в Великобритании. Со страной временно приостановлено авиасообщение.

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