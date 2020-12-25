Новогодние подарки являются переносчиками коронавируса - врачи

Опрос проводился изданием РИА Новости. Оказалось, что практически любая поверхность может содержать болезнетворные микроорганизмы. Вирус Sars-CoV-2 может жить на денежных купюрах, на картонных поверхностях он сохраняется до 23 часов, а на пластике и металле – до трех дней.
Поэтому переносить опасный вирус может практически любой новогодний подарок. Чтобы избежать заражения врачи советуют посещать ТЦ лишь в масках и перчатках, а покупку протирать дома дезинфицирующим средством.
Напомним, ранее стало известно о мутации коронавируса. Новый штамм выявили в Великобритании. Со страной временно приостановлено авиасообщение.