Новогодние подарки являются переносчиками коронавируса - врачи

Опрос проводился изданием РИА Новости. Оказалось, что практически любая поверхность может содержать болезнетворные микроорганизмы. Вирус Sars-CoV-2 может жить на денежных купюрах, на картонных поверхностях он сохраняется до 23 часов, а на пластике и металле – до трех дней.