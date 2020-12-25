На реставрацию омской «Шебалинки» потратили 80 млн рублей

На обновление фасада здания колледжа, который является объектом культурного наследия «Доходный дом М. А. Кузнецова и П. А. Липатникова», в этом году было потрачено 15 млн рублей. За эти деньги строители провели гидроизоляцию фундамента, восстановили фасад, изготовили и вернули все декоративные элементы на место.
Реставрация коснулась и горельефа с изображением двух женщин на крыше здания. В пресс-службе министерства отмечают, что работы велись прямо на крыше здания, так как демонтаж горельефа полностью бы его разрушил. А над входом о стороны западного фасада рабочие восстановили исторический балкон.
Директор училища Олег Неупокоев отметил, что реставрация закончилась к столетнему юбилею «Шебалинки». За три года на ее обновление потратили 80 млн рублей. В эту сумму входит не только реставрация фасада, но и ремонт внутри здания.
«В 2018 году в здании были обновлены все старые коммуникации в главном корпусе, начали поступать инструменты на средства, выделенные президентом. В прошлом году мы провели ремонтные работы в помещениях и классах этого корпуса, вплоть до того, что восстановили исторический вид дверей аудиторий. А в этом году состоялась долгожданная реставрация фасада всего здания. Если суммировать, то получится, что в „Шебалинку“ за три года вложено около 80 миллионов рублей», — рассказал Неупокоев.