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На реставрацию омской «Шебалинки» потратили 80 млн рублей

На реставрацию омской «Шебалинки» потратили 80 млн рублей

25 декабря 2020, 17:59
Фото: пресс-служба Минкульта Омской области
Зданию омского музыкального училища имени В. Я. Шебалина вернули исторический вид. За три года реставрации на работы потратили 80 млн рублей, рассказали в пресс-службе регионального министерства культуры Омской области.

На обновление фасада здания колледжа, который является объектом культурного наследия «Доходный дом М. А. Кузнецова и П. А. Липатникова», в этом году было потрачено 15 млн рублей. За эти деньги строители провели гидроизоляцию фундамента, восстановили фасад, изготовили и вернули все декоративные элементы на место.

Реставрация коснулась и горельефа с изображением двух женщин на крыше здания. В пресс-службе министерства отмечают, что работы велись прямо на крыше здания, так как демонтаж горельефа полностью бы его разрушил. А над входом о стороны западного фасада рабочие восстановили исторический балкон.

Директор училища Олег Неупокоев отметил, что реставрация закончилась к столетнему юбилею «Шебалинки». За три года на ее обновление потратили 80 млн рублей. В эту сумму входит не только реставрация фасада, но и ремонт внутри здания.

«В 2018 году в здании были обновлены все старые коммуникации в главном корпусе, начали поступать инструменты на средства, выделенные президентом. В прошлом году мы провели ремонтные работы в помещениях и классах этого корпуса, вплоть до того, что восстановили исторический вид дверей аудиторий. А в этом году состоялась долгожданная реставрация фасада всего здания. Если суммировать, то получится, что в „Шебалинку“ за три года вложено около 80 миллионов рублей», — рассказал Неупокоев.

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