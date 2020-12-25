На реставрацию омской «Шебалинки» потратили 80 млн рублей

«В 2018 году в здании были обновлены все старые коммуникации в главном корпусе, начали поступать инструменты на средства, выделенные президентом. В прошлом году мы провели ремонтные работы в помещениях и классах этого корпуса, вплоть до того, что восстановили исторический вид дверей аудиторий. А в этом году состоялась долгожданная реставрация фасада всего здания. Если суммировать, то получится, что в „Шебалинку“ за три года вложено около 80 миллионов рублей», — рассказал Неупокоев.