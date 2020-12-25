Мошенники настигли омского профессора во время занятия на «дистанте»

Мужчина проводил дистанционное занятие со студентами, когда ему позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Звонящий обратился к профессору по имени-отчеству, назвал его паспортные данные и сообщил, что в его личном кабинете кто-то пытается оформить кредит.
Преподаватель сообщил собеседнику код, пришедший в смс: как аргументировал свое действие профессор, он хотел, чтобы от него «отстали». Так омич взял на себя кредит в 100 тысяч рублей. Вскоре мошенники перевели эти деньги на другой счет.
На последних минутах разговора в помещение вошла супруга потерпевшего. Она сразу поняла, что его обманывают, отключила телефон и вызвала полицию. Возбуждено уголовное дело, устанавливается личность звонившего.