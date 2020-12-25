Мошенники настигли омского профессора во время занятия на «дистанте»

Преподаватель сообщил собеседнику код, пришедший в смс: как аргументировал свое действие профессор, он хотел, чтобы от него «отстали». Так омич взял на себя кредит в 100 тысяч рублей. Вскоре мошенники перевели эти деньги на другой счет.