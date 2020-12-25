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Мошенники настигли омского профессора во время занятия на «дистанте»

Мошенники настигли омского профессора во время занятия на «дистанте»

25 декабря 2020, 10:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
В полицию обратился 63-летний преподаватель омского вуза, который стал жертвой мошенников. Подробности сообщили в омской полиции.

Мужчина проводил дистанционное занятие со студентами, когда ему позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Звонящий обратился к профессору по имени-отчеству, назвал его паспортные данные и сообщил, что в его личном кабинете кто-то пытается оформить кредит.

Преподаватель сообщил собеседнику код, пришедший в смс: как аргументировал свое действие профессор, он хотел, чтобы от него «отстали». Так омич взял на себя кредит в 100 тысяч рублей. Вскоре мошенники перевели эти деньги на другой счет.

На последних минутах разговора в помещение вошла супруга потерпевшего. Она сразу поняла, что его обманывают, отключила телефон и вызвала полицию. Возбуждено уголовное дело, устанавливается личность звонившего.

#Новости#Мошенничество#Общество
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