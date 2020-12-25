Какие изменения ждут россиян в январе

NEWS.ru сообщает, что с 2021 года пенсионерам в России будут платить более высокую пенсию. Размер выплат увеличится больше, чем на шесть процентов и средний размер превысит семнадцать тысяч рублей. Также изменятся выплаты на детей. Со следующего года на первого ребенка будут выплачивать четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят два рубля, а на второго - шестьсот тридцать девять тысяч четыреста тридцать два рубля.