Какие изменения ждут россиян в январе

NEWS.ru сообщает, что с 2021 года пенсионерам в России будут платить более высокую пенсию. Размер выплат увеличится больше, чем на шесть процентов и средний размер превысит семнадцать тысяч рублей. Также изменятся выплаты на детей. Со следующего года на первого ребенка будут выплачивать четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят два рубля, а на второго - шестьсот тридцать девять тысяч четыреста тридцать два рубля.
Кроме этого, прожиточный минимум будет рассчитываться по новому. МРОТ и прожиточный минимум будут определять исходя из медианного дохода и он составит 44,2 процента медианного дохода за прошлый год. В сумме это будет одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят три рубля.
Также в России введут налог на богатство. Граждане, которые в год зарабатывают свыше пяти миллионов рублей, будут платить повышенную ставку НДФЛ, которая составит 15 процентов. Прежняя ставка 13 процентов останется для россиян, которые в год зарабатывают меньше пяти миллионов рублей. Этот же размер останется при продаже личного имущества и получении страховых выплат.