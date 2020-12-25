Арктический холод. В Омской области ударят морозы до -43 градусов

Завтра, 26 декабря, в Омской области ударят сильные морозы. Ночью температура воздуха опустится до -31…-36 градусов. Местами ударят морозы до -38…-43 градусов. Днем будет не менее холодно — -22…-27 градусов, местами до -32 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Осадков не ожидается. Местами возможна изморозь.
В воскресенье, 27 декабря, будет преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра покажет -27…-32 градуса. Могут ударить морозы до -37 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Днем воздух прогреется до -18…-23 градуса, местами до -28 градусов. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В понедельник, 28 декабря, ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит -20…25 градусов, местами до -31 градуса. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с. Днем будет теплее — -9…-14 градусов, местами до -29 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.