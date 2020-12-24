Жительница севера Омской области добилась возвращения тепла через прокуратуру

В прокуратуру Знаменского района Омской области обратилась местная жительница, которая пожаловалась на проблемы с отоплением. Ситуация возникла из-за перебоев с газом. Вместе с женщиной в доме жила дочь-инвалид детства 2 группы. Также у жительницы были сложности с тем, чтобы найти альтернативные источники отопления.