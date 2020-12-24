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Жительница севера Омской области добилась возвращения тепла через прокуратуру

Жительница севера Омской области добилась возвращения тепла через прокуратуру

24 декабря 2020, 11:30
Фото: pixabay.com
Женщина осталась без отопления, поскольку на Тевризском газоконденсатном месторождении произошли перебои газа, сообщает прокуратура Омской области.

В прокуратуру Знаменского района Омской области обратилась местная жительница, которая пожаловалась на проблемы с отоплением. Ситуация возникла из-за перебоев с газом. Вместе с женщиной в доме жила дочь-инвалид детства 2 группы. Также у жительницы были сложности с тем, чтобы найти альтернативные источники отопления.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что осенью 2020 года дома у женщины, живущей в селе Знаменское, прекратили подавать газ. Это произошло из-за технологического отсоединения от газовой магистрали. Отключение было связано с перебоями газа на Тевризском газоконденсатном месторождении.

Благодаря вмешательству ведомства поставщик газа рассмотрел ходатайство с просьбой подключить дом обратно на то время, пока в доме меняют электропроводку и устанавливают альтернативные источники тепла. Сейчас дома у женщины тепло, поскольку у нее снова появился газ.

#Новости#Прокуратура Омской области#Газ#Отопление#Омск сегодня#Общество
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