Жительница севера Омской области добилась возвращения тепла через прокуратуру

В прокуратуру Знаменского района Омской области обратилась местная жительница, которая пожаловалась на проблемы с отоплением. Ситуация возникла из-за перебоев с газом. Вместе с женщиной в доме жила дочь-инвалид детства 2 группы. Также у жительницы были сложности с тем, чтобы найти альтернативные источники отопления.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что осенью 2020 года дома у женщины, живущей в селе Знаменское, прекратили подавать газ. Это произошло из-за технологического отсоединения от газовой магистрали. Отключение было связано с перебоями газа на Тевризском газоконденсатном месторождении.
Благодаря вмешательству ведомства поставщик газа рассмотрел ходатайство с просьбой подключить дом обратно на то время, пока в доме меняют электропроводку и устанавливают альтернативные источники тепла. Сейчас дома у женщины тепло, поскольку у нее снова появился газ.