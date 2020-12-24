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Задолжавший 12 миллионов омский бизнесмен усугубил свое положение, спрятав деньги

Задолжавший 12 миллионов омский бизнесмен усугубил свое положение, спрятав деньги

24 декабря 2020, 14:07
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омский предприниматель задолжал 12 млн налогов и провел деньги мимо расчетных счетов организации, чтобы избежать списания долга. Об этом сообщили в СУ СК России по Омской области.

Следственный комитет в Омске завершил расследование по делу руководителя ООО «ТНС» Сергея Евстратенко. Предпринимателя обвиняют по статье «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

По данным следствия, предприятие, которое специализируется на проведении пуско-наладочных и монтажных работ на нефтепроводах, задолжало 12 млн рублей налогов. Были выставлены инкассовые поручения о списании средств с расчетных счетов организации. Однако в 2018 и 2019 годах Евстратенко скрыл от взыскания в счет долга 3,6 млн рублей. Для этого бизнесмен рассчитывался с контрагентами через другую организацию.

Свою вину омич не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Первомайский районный суд.

#Новости#Деньги#Налоги#Следственный комитет#Общество
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