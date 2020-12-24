Задолжавший 12 миллионов омский бизнесмен усугубил свое положение, спрятав деньги

По данным следствия, предприятие, которое специализируется на проведении пуско-наладочных и монтажных работ на нефтепроводах, задолжало 12 млн рублей налогов. Были выставлены инкассовые поручения о списании средств с расчетных счетов организации. Однако в 2018 и 2019 годах Евстратенко скрыл от взыскания в счет долга 3,6 млн рублей. Для этого бизнесмен рассчитывался с контрагентами через другую организацию.