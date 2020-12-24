Волонтеры поздравили медработников «красных зон»

Активисты из Карачаево-Черкесской Республики передали крупную партию фруктов и подписанные детьми региона открытки с поздравлениями для местных госпиталей. А в Омске волонтеры ЕР украсили инфекционную больницу № 1 имени Далматова, еще они подарили персоналу елку и много мандаринов, сообщает Nashgorod.
«Этот год для нас стал сложным испытанием, но настроение праздника ощутить хочется. Елка - замечательный и волшебный подарок для нас», - отметила главврач омской больницы Инна Толох.
Также волонтеры подарили серпуховскому стационару центральной районной больницы елку и игрушки ручной работы. Как отметил главный врач Павел Звенигородский, чувство наступающего Нового года вселяет веру и надежду в лучшее, что крайне важно в такие непростые времена.
В Ярославской и Свердловской областях ЕР развозит подарки детям врачей, которые трудятся сутками в «красной» зоне.
Атмосферу праздника в этом году волонтеры ЕР создали и для детей с ограниченными возможностями. Так, в Оренбургской области партийные активисты при поддержке Всероссийского общества инвалидов подготовили «Комнату новогодних чудес». А в Пензенской области активистами было проведено представление для воспитанников Мокшанского детского дома-интерната с вручением подарков со сладостями.
Повышенное внимание в партии уделяют ветеранам Великой Отечественной войны. В этом году тюменскому пансионату ветеранов ВОВ и труда были вручены планшеты, предметы аудиотехники и новогодние украшения. Волонтеры «Единой России» по всей стране навещают ветеранов и дарят им продуктовые наборы.
В дни грядущих новогодних каникул волонтерские центры продолжат работу в обычном режиме. Активисты будут обеспечивать горячим питанием медиков, доставлять их к пациентам, а также привозить для нуждающихся медикаменты. Как подчеркнул глава партии Дмитрий Медведев, поддержка может потребоваться большому числу граждан, поэтому прекращать работу непозволительно.
Как передает портал ER.ru, ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что «Единой Россией» проводится очень большая работа по преодолению возникших из-за эпидемии трудностей.
«Вы идете по правильному пути. И я искренне желаю вам успехов», — заявил президент.
“В эти дни мы проводим акцию «Ёлка – в каждый ковид-госпиталь». Новогодних красавиц отправили в 20 учреждений для лечения больных с COVID-19. Устанавливать и наряжать зелёных красавиц помогают депутаты Заксобрания.
На днях активисты «Единой России» посетили инфекционную больницу имени Далматова. Помимо нарядной елки, врачам привезли более 30 кг мандаринов, сладости к чаю и питьевую воду. Медработники признаются, что им очень не хватает ощущения приближающихся новогодних праздников.
Наш долг – в предновогодние дни поднять настроение омским медикам, тем людям, которые все эти долгие месяцы находятся на передовой и бьются за наше здоровье и жизни. Любой может присоединиться к акции «Спасибо врачам!». Можно просто своему соседу-врачу сказать «спасибо» – человеку уже будет приятно, улучшится настроение”, - прокомментировал Александр Артемов, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области, заместитель председателя Законодательного собрания Омской области.