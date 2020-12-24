Волонтеры поздравили медработников «красных зон»

Наш долг – в предновогодние дни поднять настроение омским медикам, тем людям, которые все эти долгие месяцы находятся на передовой и бьются за наше здоровье и жизни. Любой может присоединиться к акции «Спасибо врачам!». Можно просто своему соседу-врачу сказать «спасибо» – человеку уже будет приятно, улучшится настроение”, - прокомментировал Александр Артемов, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области, заместитель председателя Законодательного собрания Омской области.