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В Омской области не нашлось желающих возглавить поселок

В Омской области не нашлось желающих возглавить поселок

24 декабря 2020, 18:44
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Калачинском районе Омской области сорвались выборы нового главы Кабаньевского сельского поселения. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, на выборы не заявился ни один претендент.

Поселением долгое время руководит 64-летний Александр Мецлер — однофамилец и, возможно, родственник главы Калачинского района Фридриха Мецлера. Он решил не переизбираться на новый срок, однако желающих занять его место также не нашлось. В итоге выборы главы поселения признаны несостоявшимися, пояснили в ведомстве.

Это не самые громкие выборы в Омской области в 2020 году. На выборах главы Новоомского поселения женщина-сторож сельской школы обошла действующего главу Артура Лена. Он занимал свой пост с 2006 года и планировал избраться на четвертый срок, но за него отдали четыре голоса, а за Надежду Чекмареву — шесть. Несмотря на победу, сельчанка отказалась от должности главы поселка. Подроблее об этой истории - в материале ниже.

«Власть поселка будто в космосе». Почему главой Новоомского выбрали сторожа
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