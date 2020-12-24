В Омской области не нашлось желающих возглавить поселок

Это не самые громкие выборы в Омской области в 2020 году. На выборах главы Новоомского поселения женщина-сторож сельской школы обошла действующего главу Артура Лена. Он занимал свой пост с 2006 года и планировал избраться на четвертый срок, но за него отдали четыре голоса, а за Надежду Чекмареву — шесть. Несмотря на победу, сельчанка отказалась от должности главы поселка. Подроблее об этой истории - в материале ниже.