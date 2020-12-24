В Омской области фиксируется увеличение количества больных COVID-19

Согласно данным на 24 декабря, в Омской области число инфицированных стало больше на 240 человек. Общая статистика заболевших насчитывает 28 379 омичей. В области излечились еще 179 жителей. За все время больницы покинули 18 145 пациентов. Смерть забрала еще восемь омичей. В траурном списке теперь находятся 820 человек.