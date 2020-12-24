В Омской области фиксируется увеличение количества больных COVID-19

Согласно данным на 24 декабря, в Омской области число инфицированных стало больше на 240 человек. Общая статистика заболевших насчитывает 28 379 омичей. В области излечились еще 179 жителей. За все время больницы покинули 18 145 пациентов. Смерть забрала еще восемь омичей. В траурном списке теперь находятся 820 человек.
Сегодня стало известно, что сотрудники омской полиции будут сдавать анализы на коронавирусную инфекцию. Такое решение приняли на последнем оперштабе. Власти решили, что сотрудники ведомства много и часто взаимодействуют с жителями, поэтому их нужно обязательно тестировать, как врачей и педагогов.