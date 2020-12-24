В детском саду на окраине Омска открыли ясельную группу

Группа рассчитана на детей в возрасте от 2 до 3 лет, ее открытие состоялось в рамках национального проекта «Демография». Всего в 2020 году ясельные группы были открыты в 13 детских садах: № 8, 21, 38, 87, 160, 168, 195, 236, 281, 306, 319, 344, 379. Сад в Чкаловском поселке стал одним из последних, где заработала такая группа.