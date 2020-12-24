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В детском саду на окраине Омска открыли ясельную группу

В детском саду на окраине Омска открыли ясельную группу

24 декабря 2020, 15:57
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Чкаловском поселке на окраине Омска в детском саду № 281 открылась ясельная группа. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, уже сейчас в ней занимаются 20 дошколят.

Группа рассчитана на детей в возрасте от 2 до 3 лет, ее открытие состоялось в рамках национального проекта «Демография». Всего в 2020 году ясельные группы были открыты в 13 детских садах: № 8, 21, 38, 87, 160, 168, 195, 236, 281, 306, 319, 344, 379. Сад в Чкаловском поселке стал одним из последних, где заработала такая группа.

На ремонт для организации групп в омских детсадах было выделено 8.6 млн рублей, на эти деньги были заменены оконные и дверные блоки, электропроводка, а также выполнен комплексный ремонт санитарных узлов. Еще около 4.5 млн рублей было потрачено на оборудование и мебель.

В мэрии добавили, что к концу 2021 года в Омске должны построить 6 новых детских садов, около 360 мест в них должно быть выделено под ясельные группы.

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