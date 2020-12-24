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У омички забрали детей после смерти ребенка от рук сожителя

У омички забрали детей после смерти ребенка от рук сожителя

24 декабря 2020, 13:09
Фото: Медиахолдинг1Mi
Женщину лишили родительских прав в отношении троих детей. Также на нее завели два уголовных дела, сообщает прокуратура Омской области.

Прокуратура Оконешниковского района приняла участие в рассмотрении судом гражданского дела об ограничении местной жительницы в родительских правах в отношении трех маленьких детей. Установлено, что женщина плохо исполняли свои родительские обязанности по отношению к своему 3-летнему сыну.

Также сожитель женщины жестоко избил ребенка, из-за чего он скончался летом 2020 года. Суд ограничил женщину в родительских правах. Также ее обязали выплачивать алименты трем своим детям.

Ответчица подала апелляцию, однако Судебная коллегии по гражданским делам Омского областного суда оставила решение районного суда без изменений. Сейчас детей изъяли из семьи. Судебный акт вступил в силу.

Отметим, что ранее прокуратура Оконешниковского района направила в суд уголовное дело в отношении женщины. Она обвиняется в оставлении в опасности и в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ее сожителя уже отправили в колонию.

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