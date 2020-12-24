У омички забрали детей после смерти ребенка от рук сожителя

Отметим, что ранее прокуратура Оконешниковского района направила в суд уголовное дело в отношении женщины. Она обвиняется в оставлении в опасности и в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ее сожителя уже отправили в колонию.