Стало известно, когда поднимут плату за омские детсады

Согласно документу, с 1 января 2021 года в 11 районах Омской области планируют повысить плату за пребывание детей в садиках. По большей части, речь идет о незначительном повышении цены – на 2-4 рубля. Выделяется лишь Оконешниковский район: так, девятичасовое пребывание ребенка со следующего года может подорожать на 12 рублей (с 60 до 72 рублей). Нахождение в детсаду на протяжении 10,5 часов может стать дороже на 16 рублей (с 80 до 96).