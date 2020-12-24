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Стало известно, когда поднимут плату за омские детсады

Стало известно, когда поднимут плату за омские детсады

24 декабря 2020, 11:04
Фото: Медиахолдинг1Mi
С 1 января 2021 года планируют увеличить плату за детские сады в ряде районов Омской области. Опубликован проект приказа регионального министерства образования.

Подготовлен проект приказа регионального Минобра «О внесении изменений в приказ Министерства образования Омской области от 2 августа 2016 года № 42». Документ регламентирует внесение изменений в таблицу приложения «Средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории Омской области».

Согласно документу, с 1 января 2021 года в 11 районах Омской области планируют повысить плату за пребывание детей в садиках. По большей части, речь идет о незначительном повышении цены – на 2-4 рубля. Выделяется лишь Оконешниковский район: так, девятичасовое пребывание ребенка со следующего года может подорожать на 12 рублей (с 60 до 72 рублей). Нахождение в детсаду на протяжении 10,5 часов может стать дороже на 16 рублей (с 80 до 96).

Помимо Оконешниковского, приказ затронет Тюкалинский, Тевризский, Азовский, Большеуковский, Таврический, Седельниковский, Горьковский, Муромцевский, Саргатский и Павлоградский районы. В Омске увеличивать плату не планируют.

Проект направлен на антикоррупционную экспертизу.

#Новости#Детский сад#Общество
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