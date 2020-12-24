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«Россети» вложили в запуск четырех цифровых подстанций больше 2 млрд

«Россети» вложили в запуск четырех цифровых подстанций больше 2 млрд

24 декабря 2020, 20:43
Фото: rosseti.ru
Группа компаний «Россети» построила три новых цифровых подстанции и модернизировала еще одну в четырех регионах России — ХМАО, Краснодарском крае, Вологодской и Ленинградской областях — общей стоимостью свыше двух миллиардов рублей.

Издание «Новые известия» сообщает, что церемония открытия сразу четырех новых цифровых объектов проводилась по видеосвязи. В ней принял участие руководитель группы компаний «Россети» Павел Ливинский и представители всех регионов, где установили объекты, — Наталья Комарова, Олег Кувшинников, Александр Трембицкий и Сергей Харлашкин.

Цифровые подстанции в Краснодарском крае, Вологодской и Ленинградской областях были построены с нуля, а энергетический объект в Ханты-Мансийском автономном округе специалисты полностью модернизировали, внедрив цифровые технологии.

В Краснодарском крае построили подстанцию, которую назвали «Ангарская». Она имеет мощность 50 МВА, которой достаточно для питания Краснодара и повышения надежности электроснабжения северо-восточной части города, где проживает более трехсот двадцати тысяч граждан и расположено больше двухсот социальных объектов, включая городскую клиническую больницу. В реализацию этого объекта «Россети» вложили семьсот двадцать миллионов рублей.

В Ленинградской области компания построила цифровую подстанцию «Ясень», а в Вологодской «Балатон». Они имеют одинаковую мощность — 40 МВА и будут

обеспечивать энергоснабжение компрессорных станций «Бабаевская» и «Дивенская». Ввод в эксплуатацию этих объектов даст возможность расширить систему газоснабжения в регионах, а также обеспечить подачу голубого топлива в газопровод «Северный поток-2». На реализацию первого проекта компания направила пятьсот восемьдесят миллионов рублей, а второго — триста сорок три миллиона.

В Ханты-Мансийском автономном округе компания модернизировала действующую подстанцию мощностью 32 МВА. Это позволило в два раза повысить надежность энергоснабжения, а также предоставило возможность подключить новых пользователей. Стоимость проекта составила четыреста восемьдесят пять миллионов рублей.

Необходимо отметить, что строительство новых цифровых подстанций, а также модернизация действующего энергетического объекта выполнялись в рамках стратегии «Россетей» «Цифровая трансформация 2030». Основное оборудование, установленное на подстанциях, российского производства. Это позволило минимизировать расходы на обслуживание подстанций. Также в объекты внедрили новые технологии, обеспечивающие удаленный контроль над комплексом подстанций. Информационный обмен переведен в «цифру», что позволяет одновременно обрабатывать до 3,5 тысячи сигналов.

#Новости#Общество
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