«Россети» вложили в запуск четырех цифровых подстанций больше 2 млрд

В Краснодарском крае построили подстанцию, которую назвали «Ангарская». Она имеет мощность 50 МВА, которой достаточно для питания Краснодара и повышения надежности электроснабжения северо-восточной части города, где проживает более трехсот двадцати тысяч граждан и расположено больше двухсот социальных объектов, включая городскую клиническую больницу. В реализацию этого объекта «Россети» вложили семьсот двадцать миллионов рублей.