«Россети» вложили в запуск четырех цифровых подстанций больше 2 млрд

Издание «Новые известия» сообщает, что церемония открытия сразу четырех новых цифровых объектов проводилась по видеосвязи. В ней принял участие руководитель группы компаний «Россети» Павел Ливинский и представители всех регионов, где установили объекты, — Наталья Комарова, Олег Кувшинников, Александр Трембицкий и Сергей Харлашкин.
Цифровые подстанции в Краснодарском крае, Вологодской и Ленинградской областях были построены с нуля, а энергетический объект в Ханты-Мансийском автономном округе специалисты полностью модернизировали, внедрив цифровые технологии.
В Краснодарском крае построили подстанцию, которую назвали «Ангарская». Она имеет мощность 50 МВА, которой достаточно для питания Краснодара и повышения надежности электроснабжения северо-восточной части города, где проживает более трехсот двадцати тысяч граждан и расположено больше двухсот социальных объектов, включая городскую клиническую больницу. В реализацию этого объекта «Россети» вложили семьсот двадцать миллионов рублей.
В Ленинградской области компания построила цифровую подстанцию «Ясень», а в Вологодской «Балатон». Они имеют одинаковую мощность — 40 МВА и будут
обеспечивать энергоснабжение компрессорных станций «Бабаевская» и «Дивенская». Ввод в эксплуатацию этих объектов даст возможность расширить систему газоснабжения в регионах, а также обеспечить подачу голубого топлива в газопровод «Северный поток-2». На реализацию первого проекта компания направила пятьсот восемьдесят миллионов рублей, а второго — триста сорок три миллиона.
В Ханты-Мансийском автономном округе компания модернизировала действующую подстанцию мощностью 32 МВА. Это позволило в два раза повысить надежность энергоснабжения, а также предоставило возможность подключить новых пользователей. Стоимость проекта составила четыреста восемьдесят пять миллионов рублей.
Необходимо отметить, что строительство новых цифровых подстанций, а также модернизация действующего энергетического объекта выполнялись в рамках стратегии «Россетей» «Цифровая трансформация 2030». Основное оборудование, установленное на подстанциях, российского производства. Это позволило минимизировать расходы на обслуживание подстанций. Также в объекты внедрили новые технологии, обеспечивающие удаленный контроль над комплексом подстанций. Информационный обмен переведен в «цифру», что позволяет одновременно обрабатывать до 3,5 тысячи сигналов.