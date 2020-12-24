«Россети» направили в развитие сетей более 280 млрд рублей в 2020 году

Для того, чтобы определить эту величину, сравнивались показатели продолжительности (SAIDI) и частоты (SAIFI) прекращения передачи энергии, которые за уходящий год улучшились на 19% и 7% соответственно. Такие данные предоставил глава холдинга Павел Ливинский при подведении итогов работы компании в 2020 году, пишут «Новые известия».
Он отметил, что этот год был тяжелым для всех, но также стал и одним из наиболее продуктивных для «Россетей». Компания осталась верна своим принципам: повышению надежности, выполнению планов по реализации инвестиционной программы, а также продолжила выполнять задачи проекта «Цифровая трансформация 2030».
В 2020 году на инвестирование всех реализованных программ было потрачено более 280 миллиардов рублей. До конца этого года будет введено 8600 МВА трансформаторной мощности и проведено 22700 км линий электропередачи.
За этот год энергетики компании спроектировали и запустили множество объектов, среди которых: 300-километровый энерготранзит в Иркутской области, подстанции 330 кВ «Белгород» в Белгородской области и 220 кВ «Садовая» в Волгоградской области. Новая цифровая подстанция 110 кВ «Спутник» была построена в Воронежской области, также был открыт первый в Северо-Кавказском федеральном округе цифровой объект 110 кВ «Город», который находится на территории Чеченской Республики. За год «Россети» выполнили работы по проведению транзитов системного значения 500 кВ «Невинномысск — Моздок» и 330 кВ «Артем — Дербент», а также полностью электрифицировали Афипский нефтеперерабатывающий завод.
За время пандемии коронавируса «Россети» обеспечили более 136 МВт для 1083 медучреждений. В оперативном порядке были электрифицированы инфекционные центры, открывающиеся в Москве, Пскове, Воронеже и других регионах.
Также компания продолжала вести работу по реализации программы «Цифровая трансформация 2030». Благодаря ее воплощению в жизнь уже функционирует 84 цифровые подстанции, которые могут долгое время работать самостоятельно, без привлечения персонала. Работают 38 цифровых районов электросетей и 22 цифровых центра управления, в том числе и первый в стране межрегиональный диспетчерский пункт в Курской области. Одна из целей «Россетей» на следующий год — расширение масштабов воплощения проекта «Цифровой электромонтер», который поможет облегчить труд специалистов-энергетиков, обеспечит им комфортные условия труда и безопасные рабочие условия.
Также в планах «Россетей» — участие в реализации федерального закона об интеллектуальном учете. На сегодняшний день компания уже установила более 2 миллионов умных счетчиков, а до 2030 года стоит цель установить 18,1 миллиона таких интеллектуальных устройств.