«Россети» направили в развитие сетей более 280 млрд рублей в 2020 году

За этот год энергетики компании спроектировали и запустили множество объектов, среди которых: 300-километровый энерготранзит в Иркутской области, подстанции 330 кВ «Белгород» в Белгородской области и 220 кВ «Садовая» в Волгоградской области. Новая цифровая подстанция 110 кВ «Спутник» была построена в Воронежской области, также был открыт первый в Северо-Кавказском федеральном округе цифровой объект 110 кВ «Город», который находится на территории Чеченской Республики. За год «Россети» выполнили работы по проведению транзитов системного значения 500 кВ «Невинномысск — Моздок» и 330 кВ «Артем — Дербент», а также полностью электрифицировали Афипский нефтеперерабатывающий завод.