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Продавец парфюма продемонстрировал омским врачам «агрессивный маркетинг»

Продавец парфюма продемонстрировал омским врачам «агрессивный маркетинг»

24 декабря 2020, 16:34
Фото: Pixabay
Омич, торгующий парфюмерными изделиями, тайно пробрался в больницу, надеясь найти клиентов среди пациентов. Чем все закончилось, сообщили в пресс-службе омского Управления Росгвардии.

В больнице на улице Химиков росгвардейцы задержали 38-летнего судимого омича, который поругался с врачами. Мужчина прокрался в больницу через запасной вход с весьма специфической целью: он решил продать пациентам парфюмерную продукцию.

Увидев торговца, глава медучреждения попросил его покинуть территорию. Предприимчивый омич не согласился с таким раскладом, принялся нецензурно выражаться и пригрозил медику физической расправой. Чтобы спасти начальника от агрессивного визитера, врачам пришлось нажать тревожную кнопку. Сотрудники Росгвардии увезли нарушителя в полицию.

#Новости#Росгвардия#Общество
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