Продавец парфюма продемонстрировал омским врачам «агрессивный маркетинг»

В больнице на улице Химиков росгвардейцы задержали 38-летнего судимого омича, который поругался с врачами. Мужчина прокрался в больницу через запасной вход с весьма специфической целью: он решил продать пациентам парфюмерную продукцию.
Увидев торговца, глава медучреждения попросил его покинуть территорию. Предприимчивый омич не согласился с таким раскладом, принялся нецензурно выражаться и пригрозил медику физической расправой. Чтобы спасти начальника от агрессивного визитера, врачам пришлось нажать тревожную кнопку. Сотрудники Росгвардии увезли нарушителя в полицию.