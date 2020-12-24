Пермские волонтеры за период пандемии обработали более 83 тыс. заявок

По словам самих добровольцев, пожилым людям и гражданам, имеющим ограниченные возможности по здоровью, часто необходима не только прикладная, но и моральная помощь. Для таких случаев при штабах работают квалифицированные психологи, к которым также обращаются сами волонтеры. Специалисты помогают им справиться с эмоциями, чтобы морально не перегореть, — когда активисты сталкиваются с реальными проблемами граждан, они сильно переживают.