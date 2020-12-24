Пермские волонтеры за период пандемии обработали более 83 тыс. заявок

По сообщению издания Properm.ru, с начала пандемии коронавирусной инфекции с марта по декабрь в волонтерский центр на базе региональной общественной приемной Дмитрия Медведева обратились почти восемьдесят четыре тысячи жителей Пермского края. В штабе волонтерского центра отметили, что большинство прикамцев обращались за консультативной помощью: волонтеры обработали больше шестидесяти пяти тысяч таких обращений. Еще восемнадцати тысячам граждан требовалась прикладная помощь. По таким заявкам активисты доставляли продукты и лекарства, помогали пожилым и людям с ограниченными возможностями решать бытовые проблемы.
По словам самих добровольцев, пожилым людям и гражданам, имеющим ограниченные возможности по здоровью, часто необходима не только прикладная, но и моральная помощь. Для таких случаев при штабах работают квалифицированные психологи, к которым также обращаются сами волонтеры. Специалисты помогают им справиться с эмоциями, чтобы морально не перегореть, — когда активисты сталкиваются с реальными проблемами граждан, они сильно переживают.
Работу волонтеров отметил депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко. «Наши волонтёры — большая сила! Спасибо им за ту огромную работу, которую они проделали. В самое тяжелое время и днём и ночью добровольцы вставали и шли помогать людям. Большой этап пройден, но предстоит сделать ещё много добрых дел», — сказал он.
Ранее, в апреле, при визите в волонтерский штаб работу активистов отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Радует, что у молодых ребят, волонтеров, „горят глаза“. Они по-настоящему проникаются проблемами пожилых и одиноких людей», — сказал глава региона.
Необходимо отметить, что в волонтерских центрах Пермского края работают 1258 волонтеров. Почти восемьсот из них трудятся в штабах «Единой России» — их в регионе пятьдесят два. Кроме этого, жителям Прикамья помогают «Волонтеры-медики» и волонтеры Общероссийского народного фронта.