Омский суд не позволил мэрии снести кафе на Ленина

Согласно документам суда, техническая экспертиза признала здание площадью 97.4 кв. м, принадлежащее ООО «Эдельвейс», безопасным и вполне законным. Участок под кафе оказался в частной собственности, и потому здание не может быть снесено по требованию мэрии. Интересно, что властям придется компенсировать затраты на проведение экспертизы в сумме 17.5 тыс рублей. Отметим, что решение суда в законную силу пока не вступило, и мэрия может его обжаловать.