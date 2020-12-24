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Омский суд не позволил мэрии снести кафе на Ленина

Омский суд не позволил мэрии снести кафе на Ленина

24 декабря 2020, 16:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
Арбитражный суд Омской области отказал мэрии Омска в сносе кафе «Sувлаки» на улице Ленина. Власти пытались доказать, что здание является самостроем, но суд признал его безопасным и законным.

Согласно документам суда, техническая экспертиза признала здание площадью 97.4 кв. м, принадлежащее ООО «Эдельвейс», безопасным и вполне законным. Участок под кафе оказался в частной собственности, и потому здание не может быть снесено по требованию мэрии. Интересно, что властям придется компенсировать затраты на проведение экспертизы в сумме 17.5 тыс рублей. Отметим, что решение суда в законную силу пока не вступило, и мэрия может его обжаловать.

Сноса кафе в центре города с 2019 года добивается городской департамент имущественных отношений. Власти пытались очистить участок, чтобы включить его в благоустройство набережной Оми, но сделать этого не удалось и после завершения работ. По проекту, здесь должна была пройти пешеходная дорожка.

Известно, что владельцем и руководителем ООО «Эдельвейс» является предприниматель Игорь Кабацкий. Согласно открытым данным, ему также принадлежат ООО «ТД „Мемфис“», ООО «Дока» и ООО «Кит». Компании занимаются торговлей, общепитом и фототоварами соответственно.

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