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Омский министр энергетики и ЖКК остался без двух замов

Омский министр энергетики и ЖКК остался без двух замов

24 декабря 2020, 08:08
Фото: Медиахолдинг1Mi
Из Минэнерго уволились Виталий Колякин и Вадим Тетерев, сообщает «Новый Омск» со ссылкой на распоряжение губернатора.

Согласно опубликованному документу, с сегодняшнего дня, 24 декабря, два заместителя министра энергетики и ЖКК Омской области Виталий Колякин и Вадим Тетерев уходят в отставку. Сообщается, что чиновники уволились по собственному желанию.

Виталий Колякин.
Фото: правительство Омской области

Виталий Колякин занимал должность заместителя всего три месяца. До этого он работал в Москве. В региональном министерстве энергетики и ЖКК он был ответственным за программы благоустройства, переселения и капремонта.

Вадим Тетерев.
Фото: правительство Омской области

Вадим Тетерев занял кресло замминистра в августе прошлого года. Теперь у министра Антона Гаака останется только один заместитель — Яна Старухина.

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