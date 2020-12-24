Омский министр энергетики и ЖКК остался без двух замов

Согласно опубликованному документу, с сегодняшнего дня, 24 декабря, два заместителя министра энергетики и ЖКК Омской области Виталий Колякин и Вадим Тетерев уходят в отставку. Сообщается, что чиновники уволились по собственному желанию.
Виталий Колякин занимал должность заместителя всего три месяца. До этого он работал в Москве. В региональном министерстве энергетики и ЖКК он был ответственным за программы благоустройства, переселения и капремонта.
Вадим Тетерев занял кресло замминистра в августе прошлого года. Теперь у министра Антона Гаака останется только один заместитель — Яна Старухина.