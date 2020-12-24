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Омский губернатор Бурков занял 18 место в рейтинге глав регионов

Омский губернатор Бурков занял 18 место в рейтинге глав регионов

24 декабря 2020, 17:32
Фото: правительство Омской области
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» представил результаты исследования, посвященного оценке деятельности глав субъектов РФ. Александр Бурков оказался в группе лидеров.

Эксперты положительно оценили решение омского губернатора о создании в регионе особой экономической зоны «Авангард». Общая сумма вложений в проект, нацеленный на развитие высокотехнологичного химического и нефтехимического производства, составит как минимум 23 млрд рублей. По мнению аналитиков, особая экономическая зона станет «локомотивом» для экономики региона. Среди других плюсов – продвижение Александром Бурковым проекта возрождения судоходства на Иртыше, показатели по ремонту дорожной сети и ипотечный «бум», обусловленный дофинансированием областной властью ипотечных программ.

Сказался на итоговом месте в рейтинге резонансный случай со «скорыми», которые привезли пациентов к зданию регионального Минздрава. Ситуация стала меняться в лучшую сторону после того, как был принят ряд кадровых решений и глава региона перешел на режим «ручного управления». По мнению экспертов, отрицательная сторона вопроса заключается в том, что система управления «в такой степени завязана на персону губернатора». Однако, как считают аналитики, глава Омской области проявил в этой ситуации высокую личную эффективность.

#Новости#Губернатор#Александр Бурков#Политика
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