Омский губернатор Бурков занял 18 место в рейтинге глав регионов

Эксперты положительно оценили решение омского губернатора о создании в регионе особой экономической зоны «Авангард». Общая сумма вложений в проект, нацеленный на развитие высокотехнологичного химического и нефтехимического производства, составит как минимум 23 млрд рублей. По мнению аналитиков, особая экономическая зона станет «локомотивом» для экономики региона. Среди других плюсов – продвижение Александром Бурковым проекта возрождения судоходства на Иртыше, показатели по ремонту дорожной сети и ипотечный «бум», обусловленный дофинансированием областной властью ипотечных программ.
Сказался на итоговом месте в рейтинге резонансный случай со «скорыми», которые привезли пациентов к зданию регионального Минздрава. Ситуация стала меняться в лучшую сторону после того, как был принят ряд кадровых решений и глава региона перешел на режим «ручного управления». По мнению экспертов, отрицательная сторона вопроса заключается в том, что система управления «в такой степени завязана на персону губернатора». Однако, как считают аналитики, глава Омской области проявил в этой ситуации высокую личную эффективность.