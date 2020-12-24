Омский губернатор Бурков занял 18 место в рейтинге глав регионов

Сказался на итоговом месте в рейтинге резонансный случай со «скорыми», которые привезли пациентов к зданию регионального Минздрава. Ситуация стала меняться в лучшую сторону после того, как был принят ряд кадровых решений и глава региона перешел на режим «ручного управления». По мнению экспертов, отрицательная сторона вопроса заключается в том, что система управления «в такой степени завязана на персону губернатора». Однако, как считают аналитики, глава Омской области проявил в этой ситуации высокую личную эффективность.