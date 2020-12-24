Омичка пожаловалась на соседа, топот которого обрушил люстру

В редакцию обратилась читательница, которая столкнулась с нетипичной бытовой ситуацией. Над ее квартирой в пятиэтажке на ул. Завертяева 9/2 на условиях соцнайма поселили семью — мать, отца и взрослого сына, который в силу физиологических особенностей постоянно передвигается, издавая громкий шум.
«С тех пор мы живем в аду. Квартиру им предоставили на втором этаже, мы живем на первом. Товарищ совершает круглосуточные однообразные движения, лишь изредка отдыхает, марширует ночью и днем. Он ходит по одной траектории без остановок, очень громко. Гражданин очень крупный, шаг широкий и при прогулках он делает уклон вперед, что создает этот грохот. Дома это ощущается как легкое землетрясение, будто над головой забивают сваи. Вибрация от потолка передается по стенам так, что в один прекрасный день у нас рухнула люстра! Мы забыли, что такое спокойно жить, спать», — говорит она.
Женщина отмечает, что найти понимание у его родителей не удалось: они в грубой форме сообщили, что парень инвалид. Полиция также ничем помочь не смогла, а в департаменте жилищной политики только сообщили, что квартира передана мужчине по решению суда. При этом омичка полагает, что речь идет о законодательном пробеле: предоставлять жилье по решению суда стоило бы с учетом индивидуальных особенностей жильцов, чтобы не нарушать прав соседей. По ее мнению, конфликт был бы исчерпан, если бы мужчине дали квартиру на первом этаже, но в департаменте не стали рассматривать ее предложение. Женщина обратилась с вопросом, как законно решить эту ситуацию.
По мнению юриста, полагаться в этом случае можно только на замер уровня шума в квартире, однако и на его основании решить вопрос можно только по доброй воле администрации.
«Реализация права на жилище, конечно, не должна нарушать права иных лиц — соседей. Но, если это связано с индивидуальными особенностями человека и в этих действиях нет умысла, то состава административного правонарушения в этом нет. Закон о тишине не запрещает передвигаться по квартире. У нас есть стандарты, связанные со звукоизоляцией, поэтому возможно проведение замеров на соответствие стандартам допустимого уровня шума. На мой взгляд, перспективы здесь не очень высокие, но можно обратиться в правоохранительные органы либо в Роспотребнадзор. Если действительно будет установлено, что человек может передвигаться, только создавая определенный уровень шума, и других возможностей у него нет, то, может быть, органы муниципальной власти найдут возможность поменять квартиру на первый этаж. Нужно изучить вопрос, может быть, и ему удобнее будет жить на первом этаже. Это должно быть совместное решение с учетом всех заинтересованных», — прокомментировал юрист, председатель омского Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь.