Омичка пожаловалась на соседа, топот которого обрушил люстру

«Реализация права на жилище, конечно, не должна нарушать права иных лиц — соседей. Но, если это связано с индивидуальными особенностями человека и в этих действиях нет умысла, то состава административного правонарушения в этом нет. Закон о тишине не запрещает передвигаться по квартире. У нас есть стандарты, связанные со звукоизоляцией, поэтому возможно проведение замеров на соответствие стандартам допустимого уровня шума. На мой взгляд, перспективы здесь не очень высокие, но можно обратиться в правоохранительные органы либо в Роспотребнадзор. Если действительно будет установлено, что человек может передвигаться, только создавая определенный уровень шума, и других возможностей у него нет, то, может быть, органы муниципальной власти найдут возможность поменять квартиру на первый этаж. Нужно изучить вопрос, может быть, и ему удобнее будет жить на первом этаже. Это должно быть совместное решение с учетом всех заинтересованных», — прокомментировал юрист, председатель омского Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь.