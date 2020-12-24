Омичам рассказали, зачем метромост огорожен колючей проволокой

Фотографии установки колючей проволоки на сетку, которая появилась ранее, были опубликованы в соцсетях. Для многих эти действия остались непонятными, а те, кто догадался, недоумевают, почему работы не провели 10 лет назад.
В ведомстве отметили, что объект находится в оперативном управлении КУОО «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений».
Работы проведены, согласно требованиям по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требованиями к антитеррористической защищенности объектов. Метромосту присвоена третья категория, он внесен в Реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
«В настоящее время в соответствии с проектной документацией проводятся работы по монтажу инженерных заграждений опор объекта транспортной инфраструктуры», - рассказали в ведомстве.
Также на объекте установят видеокамеры, ограждающие конструкции и защитные экраны.