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Омичам рассказали, зачем метромост огорожен колючей проволокой

Омичам рассказали, зачем метромост огорожен колючей проволокой

24 декабря 2020, 11:13
Фото: Фото: "Омск ВК"
В Минстрое Омской области прокомментировали фото и возмущения некоторых омичей по поводу ограждения опор метромоста колючей проволокой.

Фотографии установки колючей проволоки на сетку, которая появилась ранее, были опубликованы в соцсетях. Для многих эти действия остались непонятными, а те, кто догадался, недоумевают, почему работы не провели 10 лет назад.

В ведомстве отметили, что объект находится в оперативном управлении КУОО «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений».

Работы проведены, согласно требованиям по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требованиями к антитеррористической защищенности объектов. Метромосту присвоена третья категория, он внесен в Реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

«В настоящее время в соответствии с проектной документацией проводятся работы по монтажу инженерных заграждений опор объекта транспортной инфраструктуры», - рассказали в ведомстве.

Также на объекте установят видеокамеры, ограждающие конструкции и защитные экраны.

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