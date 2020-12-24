Неудачливому мошеннику грозит 3 года тюрьмы за обман на 3 тыс рублей

Девушка не стала медлить и обратилась в полицию. Правоохранители нашли автора объявления на том же сайте и задержали его. На допросе мужчина сознался в преступлении и вернул девушке деньги. Однако это не помешало следователям возбудить уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь ему грозит до 3 лет тюрьмы, пояснили в полиции.