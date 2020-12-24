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Неудачливому мошеннику грозит 3 года тюрьмы за обман на 3 тыс рублей

Неудачливому мошеннику грозит 3 года тюрьмы за обман на 3 тыс рублей

24 декабря 2020, 14:58
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омской области направили в суд дело на неудачливого мошенника, который может лишиться свободы за присвоение 3 тыс рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, парень незаконно заработал на сдаче в аренду несуществующей квартиры.

Уголовное дело о мошенничестве расследовалось в отношении 28-летнего жителя Кировского округа Омска. Он в ноябре этого года разместил на сайте бесплатных объявлений сообщение о сдачи в аренду квартиру в микрорайоне Тополиный. Как оказалось, этой квартиры никогда не существовало, а фотографии для привлечения внимания он взял из открытых источников.

На объявление откликнулась 19-летняя омичка, и мужчина сообщил, что на просмотр квартиры уже набралась очередь. Но она может внести предоплату, чтобы право арендовать квартиру закрепилось за ней. Девушка перевела злоумышленнику на карту 3 тыс рублей, после чего оказалась в «черном списке».

Девушка не стала медлить и обратилась в полицию. Правоохранители нашли автора объявления на том же сайте и задержали его. На допросе мужчина сознался в преступлении и вернул девушке деньги. Однако это не помешало следователям возбудить уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь ему грозит до 3 лет тюрьмы, пояснили в полиции.

#Новости#Мошенники#Квартира#Происшествия#Омск сегодня
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