Молодой омич приговорен к 8 годам колонии за убийство сожителя своей бабушки

По предварительным данным, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человек, повлекшее по неосторожности смерть, обвиняется 19-летний местный житель.
Суд установил, что 20 мая 2019 года фигурант дела заехал к своей бабушке, которая пожаловалась ему на поведение сожителя. Парень нашел мужчина, спящим в бане. Он вывел его на улице, где между ними произошла ссора, во время которой обвиняемый ударил сожителя в голову. От травмы мужчина скончался в больнице спустя 6 дней.
Присяжные признали виновным подсудимого, но посчитали его заслуживающим снисхождения. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Судебный акт не вступил в законную силу.