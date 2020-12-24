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Молодой омич приговорен к 8 годам колонии за убийство сожителя своей бабушки

Молодой омич приговорен к 8 годам колонии за убийство сожителя своей бабушки

24 декабря 2020, 13:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Тарском городском суде Омской области состоялось оглашение приговора по уголовному делу с участием коллегии присяжных заседателей, передает пресс-служба прокуратуры региона.

По предварительным данным, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человек, повлекшее по неосторожности смерть, обвиняется 19-летний местный житель.

Суд установил, что 20 мая 2019 года фигурант дела заехал к своей бабушке, которая пожаловалась ему на поведение сожителя. Парень нашел мужчина, спящим в бане. Он вывел его на улице, где между ними произошла ссора, во время которой обвиняемый ударил сожителя в голову. От травмы мужчина скончался в больнице спустя 6 дней.

Присяжные признали виновным подсудимого, но посчитали его заслуживающим снисхождения. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Судебный акт не вступил в законную силу.

#Новости#Убийство#Происшествия
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