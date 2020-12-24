Молодой омич приговорен к 8 годам колонии за убийство сожителя своей бабушки

Суд установил, что 20 мая 2019 года фигурант дела заехал к своей бабушке, которая пожаловалась ему на поведение сожителя. Парень нашел мужчина, спящим в бане. Он вывел его на улице, где между ними произошла ссора, во время которой обвиняемый ударил сожителя в голову. От травмы мужчина скончался в больнице спустя 6 дней.