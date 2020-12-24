Гулять лучше в одиночестве: омичам дали рекомендации, как проводить каникулы

Заседание оперштаба прошло под руководством губернатора Омской области Александра Буркова, на котором обсудили работу в предстоящие праздничные дни. Чтобы не допустить сбои в работе системы здравоохранения, утвержден график работы и ответственные лица за организацию медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения.
Омичи, которые лечатся от коронавируса на дому, продолжат получать бесплатные лекарства, будут работать ковидные центры, прививочные пункты. Неотложная помощь будет оказываться в соответствии с утвержденной маршрутизацией.
В период новогодних праздников жителям региона рекомендуют ограничить посещение ТЦ, строго соблюдать «масочный» режим, а также не посещать друзей и родственников, особенно, пожилых людей.
Гулять на свежем воздухе лучше в отдалении от посторонних. Обязаны проходить обязательное тестирование сотрудники полиции, работники крупных торговых организаций, транспортных компаний и других предприятий.