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Гулять лучше в одиночестве: омичам дали рекомендации, как проводить каникулы

Гулять лучше в одиночестве: омичам дали рекомендации, как проводить каникулы

24 декабря 2020, 15:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi
По итогам заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом принято решение оставить без изменений все ограничения, принятые ранее.

Заседание оперштаба прошло под руководством губернатора Омской области Александра Буркова, на котором обсудили работу в предстоящие праздничные дни. Чтобы не допустить сбои в работе системы здравоохранения, утвержден график работы и ответственные лица за организацию медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения.

Омичи, которые лечатся от коронавируса на дому, продолжат получать бесплатные лекарства, будут работать ковидные центры, прививочные пункты. Неотложная помощь будет оказываться в соответствии с утвержденной маршрутизацией.

В период новогодних праздников жителям региона рекомендуют ограничить посещение ТЦ, строго соблюдать «масочный» режим, а также не посещать друзей и родственников, особенно, пожилых людей.

Гулять на свежем воздухе лучше в отдалении от посторонних. Обязаны проходить обязательное тестирование сотрудники полиции, работники крупных торговых организаций, транспортных компаний и других предприятий.

#Новости#Новый год#Коронавирус COVID-19#Общество
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