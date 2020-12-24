Главный тренер итальянского «Сассуоло» отклонил выгодное предложение «Спартака»

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на миланское издание La Gazzetta dello Sport, руководство 10-кратного чемпиона России предлагало итальянцу контракт с зарплатой в три миллиона евро за сезон, что втрое превышает годовой оклад Де Дзерби в «Сассуоло». Тем не менее, тренер ответил отказом, поскольку хочет продолжать свою карьеру в Италии.