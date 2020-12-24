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Главный тренер итальянского «Сассуоло» отклонил выгодное предложение «Спартака»

Главный тренер итальянского «Сассуоло» отклонил выгодное предложение «Спартака»

24 декабря 2020, 17:48
Фото: wikimedia.org
Ранее немец Доменико Тедеско отказался продлевать соглашение с московским клубом.

Главный тренер итальянского Роберто Де Дзерби отклонил предложение возглавить команду московского «Спартака».

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на миланское издание La Gazzetta dello Sport, руководство 10-кратного чемпиона России предлагало итальянцу контракт с зарплатой в три миллиона евро за сезон, что втрое превышает годовой оклад Де Дзерби в «Сассуоло». Тем не менее, тренер ответил отказом, поскольку хочет продолжать свою карьеру в Италии.

Напомним, что Доменико Тедеско ранее отказался продлевать контракт со «Спартаком». Соглашение немецкого тренера с красно-белыми рассчитано до лета следующего года.

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