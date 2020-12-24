Эксперты дали оценку заявлению украинского экономиста о «Перл-Харборе» в Крыму

По мнению автора телеграм-канала @WarGonzo, военного корреспондента Семена Пегова, Украина надеется на повторение такого же, как в Карабахе, сценария, на Донбассе. Эта история стала первой более-менее успешной попыткой возврата территорий на пространстве бывшего Советского Союза. И является прецедентом для других государств, которые хотели бы пересмотра итогов 1990-х годов.