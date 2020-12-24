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Эксперты дали оценку заявлению украинского экономиста о «Перл-Харборе» в Крыму

Эксперты дали оценку заявлению украинского экономиста о «Перл-Харборе» в Крыму

24 декабря 2020, 12:37
Фото: pixabay.com
Эксперты рассмотрели возможности Украины организовать «Перл-Харбор» в Крыму.

Как сообщает infox.ru, после заявления украинского экономиста Зиновия Свереды о том, что у Украины должна быть стратегия военного освобождения Крыма и Донбасса с подрывом Керченского моста и организацией Черноморскому флоту РФ «Перл-Харбора» в Крыму, последовала многочисленная реакция экспертов.

Так, по мнению главного редактора издания «Национальная оборона» Игоря Коротченко, поскольку у Украины нет регулярного военно-морского флота, организовать «Перл Харбор» она не сможет. Попытка прорваться через Керченский пролив закончилась пленением украинцев. А нападение на Россию при поддержке США или НАТО станет началом ядерной войны.

По мнению автора телеграм-канала @WarGonzo, военного корреспондента Семена Пегова, Украина надеется на повторение такого же, как в Карабахе, сценария, на Донбассе. Эта история стала первой более-менее успешной попыткой возврата территорий на пространстве бывшего Советского Союза. И является прецедентом для других государств, которые хотели бы пересмотра итогов 1990-х годов.

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