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Экс-главе омского поселения незаконно обеспечили безбедную старость

Экс-главе омского поселения незаконно обеспечили безбедную старость

24 декабря 2020, 12:14
Фото: Медиахолдинг1Mi
Совет Сорочинского поселения решил ежемесячно выплачивать крупные суммы бывшему главе поселения. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

Калачинская межрайонная прокуратура обратила внимание на решение Совета Сорочинского сельского поселения, утвердившего положение о мерах социальной поддержки. Документ коснулся неработающих пенсионеров, занимавших должность главы поселения на протяжении минимум двух сроков. Согласно положению, таким пенсионерам полагалась ежемесячная выплата – 75% от вознаграждения главы поселения с учетом назначенной пенсии.

«Подобные гарантии, предусматривающие расходование средств местных бюджетов, могут быть установлены исключительно уставами муниципальных образований, тогда как уставом Сорочинского сельского поселения данные гарантии не установлены», - отметили в прокуратуре.

Надзорное ведомство внесло протест на решение Совета, незаконное положение было отменено.

#Новости#Прокуратура#Общество
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