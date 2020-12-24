Экс-главе омского поселения незаконно обеспечили безбедную старость

Калачинская межрайонная прокуратура обратила внимание на решение Совета Сорочинского сельского поселения, утвердившего положение о мерах социальной поддержки. Документ коснулся неработающих пенсионеров, занимавших должность главы поселения на протяжении минимум двух сроков. Согласно положению, таким пенсионерам полагалась ежемесячная выплата – 75% от вознаграждения главы поселения с учетом назначенной пенсии.
«Подобные гарантии, предусматривающие расходование средств местных бюджетов, могут быть установлены исключительно уставами муниципальных образований, тогда как уставом Сорочинского сельского поселения данные гарантии не установлены», - отметили в прокуратуре.
Надзорное ведомство внесло протест на решение Совета, незаконное положение было отменено.