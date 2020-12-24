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Две омских школьницы пострадали в аварии на Черлакском тракте

Две омских школьницы пострадали в аварии на Черлакском тракте

24 декабря 2020, 09:56
Фото: Омская Госавтоинспекция
В момент аварии школьницы ехали в машине 19-летнего молодого человека, сообщает Госавтоинспекция Омской области.

Вчера, 23 декабря, в Госавтоинспекцию Омской области сообщили об аварии с пострадавшими. Полицейские прибыли на место происшествия и предварительно установили, что 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 ехал по Черлакскому тракту.

В районе строения № 3 он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился 25-лений мужчина. В результате аварии пострадали две пассажирки автомобиля ВАЗ. 16-летним девочкам понадобилась помощь врачей. Полиция проводит проверку.

Напомним, 19 декабря на трассе Тюмень — Омск произошла другая авария, в которой пострадала несовершеннолетняя. 21-летний парень без водительских прав ехал за рулем автомобиля «Лада-2107» со стороны Крутинского района.

На 403 км он не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком. 19-летний пассажир «Лады» кончался на месте, водитель умер по пути в больницу. 14-летняя пассажирка и 22-летний мужчина попали в больницу.

#Новости#ГИБДД#ДТП#Происшествия#Омск сегодня
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