Диетологи рассказали, как выбрать низкокалорийное шампанское

По содержанию сахара этот вид шампанского классифицируется следующим образом: экстра брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое. Диетолог обратила внимание на то, что все игристые вина получают экстра брют. Чтобы сделать вино более сладким, на следующих этапах в него примешивают различные смеси виноградного сока и сахара, а также добавляют ликер.