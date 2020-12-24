Диетологи рассказали, как выбрать низкокалорийное шампанское

По содержанию сахара этот вид шампанского классифицируется следующим образом: экстра брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое. Диетолог обратила внимание на то, что все игристые вина получают экстра брют. Чтобы сделать вино более сладким, на следующих этапах в него примешивают различные смеси виноградного сока и сахара, а также добавляют ликер.
«И только брют является максимально выдержанный с точки зрения натуральности продукта», — отметил эксперт.
Ранее эксперты рассказывали, на что заменить селедку под шубой на Новый год. Так, диетологи предлагают приготовить салат из свежих овощей, заправленный растительным маслом. Это поможет спастись от авитаминоза.