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Диетологи рассказали, как выбрать низкокалорийное шампанское

Диетологи рассказали, как выбрать низкокалорийное шампанское

24 декабря 2020, 17:49
Фото: pixabay.com
Во время новогоднего застолья нужно внимательно относиться к главному атрибуту праздника – шампанскому. Самым безопасным в плане калорийности назван брют, так как в нем меньше сахара, пишет Сиб.фм.

По содержанию сахара этот вид шампанского классифицируется следующим образом: экстра брют, брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое. Диетолог обратила внимание на то, что все игристые вина получают экстра брют. Чтобы сделать вино более сладким, на следующих этапах в него примешивают различные смеси виноградного сока и сахара, а также добавляют ликер.

«И только брют является максимально выдержанный с точки зрения натуральности продукта», — отметил эксперт.

Ранее эксперты рассказывали, на что заменить селедку под шубой на Новый год. Так, диетологи предлагают приготовить салат из свежих овощей, заправленный растительным маслом. Это поможет спастись от авитаминоза.

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