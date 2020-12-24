Бурков высказался по поводу выходного 31 декабря

По словам губернатора, год выдался тяжелым и у всех нас есть потребность в создании праздничного настроения. Хоть 31 декабря условной и рабочий день, но все занимаются поздравлением коллег или подготовкой к празднику.
«Для того, чтобы создать праздничную атмосферу, рекомендую руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям сделать 31 декабря днем отдыха, если это позволяет сделать специфика рабочего процесса», - сказал Бурков.
При этом в соответствии с распоряжением 31 декабря в Омской области будут работать органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также непрерывно действующие организации.
Напомним, президент России Владимир Путин накануне одобрил идею назначить 31 декабря в стране выходным днем, но со следующего года. Правительству дано поручение рассмотреть вопрос введения еще одного выходного дня – 31 декабря.