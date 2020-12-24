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Бурков высказался по поводу выходного 31 декабря

Бурков высказался по поводу выходного 31 декабря

24 декабря 2020, 17:33
Фото: pixabay.com
Губернатор Омской области Александр Бурков высказался по поводу объявления выходным днем 31 декабря. Пост глава региона опубликовал в Instagram.

По словам губернатора, год выдался тяжелым и у всех нас есть потребность в создании праздничного настроения. Хоть 31 декабря условной и рабочий день, но все занимаются поздравлением коллег или подготовкой к празднику.

«Для того, чтобы создать праздничную атмосферу, рекомендую руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям сделать 31 декабря днем отдыха, если это позволяет сделать специфика рабочего процесса», - сказал Бурков.

При этом в соответствии с распоряжением 31 декабря в Омской области будут работать органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также непрерывно действующие организации.

Напомним, президент России Владимир Путин накануне одобрил идею назначить 31 декабря в стране выходным днем, но со следующего года. Правительству дано поручение рассмотреть вопрос введения еще одного выходного дня – 31 декабря.

#Новости#Новый год#Александр Бурков#Общество
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