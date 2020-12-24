Большой срок за маленькую слабость. В Омске поймали необычного вора

В полицию с заявлением о краже обратилась директор супермаркета. Омичка обратила внимание на мужчину, который быстрым шагом прошел мимо кассы без покупок. Женщина решила на всякий случай проверить записи с камер видеонаблюдения и не прогадала: прежде, чем покинуть торговую точку, покупатель наполнил свой рюкзак шоколадом. Платить за товар он не планировал.
Участковый установил личность «шоколадного вора»: им оказался 26-летний местный житель. Подозреваемый признался, что кража изначально входила в его планы. Омич вынес из магазина 18 упаковок лакомства общей стоимостью более 2600 рублей. Но есть шоколад мужчина не собирался – вместо этого он продал сладости случайным прохожим. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.