Большой срок за маленькую слабость. В Омске поймали необычного вора

В полицию с заявлением о краже обратилась директор супермаркета. Омичка обратила внимание на мужчину, который быстрым шагом прошел мимо кассы без покупок. Женщина решила на всякий случай проверить записи с камер видеонаблюдения и не прогадала: прежде, чем покинуть торговую точку, покупатель наполнил свой рюкзак шоколадом. Платить за товар он не планировал.