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Большой срок за маленькую слабость. В Омске поймали необычного вора

Большой срок за маленькую слабость. В Омске поймали необычного вора

24 декабря 2020, 13:24
Фото: Медиахолдинг1Mi
Полиции стало известно о краже в супермаркете: злоумышленник похитил шоколад на крупную сумму. Подробности сообщили в пресс-службе омского УМВД.

В полицию с заявлением о краже обратилась директор супермаркета. Омичка обратила внимание на мужчину, который быстрым шагом прошел мимо кассы без покупок. Женщина решила на всякий случай проверить записи с камер видеонаблюдения и не прогадала: прежде, чем покинуть торговую точку, покупатель наполнил свой рюкзак шоколадом. Платить за товар он не планировал.

Участковый установил личность «шоколадного вора»: им оказался 26-летний местный житель. Подозреваемый признался, что кража изначально входила в его планы. Омич вынес из магазина 18 упаковок лакомства общей стоимостью более 2600 рублей. Но есть шоколад мужчина не собирался – вместо этого он продал сладости случайным прохожим. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.

#Новости#Кража#Общество
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