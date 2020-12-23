Главное
Все новости
В Узбекистане за сутки выявили 135 новых случаев заражения ковидом
23 декабря 2020, 18:57
Фото: pxhere.com
Суточная заболеваемость коронавирусом в Узбекистане составила 135 человек, а всего в стране за время пандемии заразились 75,3 тыс.
Как
пишет
RT, за все время в стране от последствий заражения COVID-19 умерли 625 человек.
#Новости
#В мире
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57