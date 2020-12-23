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В Россию прилетели опасные насекомые, угрожающие всему югу страны

В Россию прилетели опасные насекомые, угрожающие всему югу страны

23 декабря 2020, 14:17
Фото: pixabay.com
В Краснодарском крае ученые обнаружили новый для России вид насекомых-вредителей - плодовую мушку дрозофилу сузуки (Drosophila suzukii), передают «Новые известия».

В научном журнале Insects отмечается, что насекомое опасно не только для растений, но и для людей. Оно родом из тропических и субтропических районов Южной и Восточной Азии, далее попало в Европу, а позже мухи появились и в России.

Дальнейшие их распространение пока контролируют, но насколько меры окажутся успешными, говорить еще рано.

Мушка питается всеми видами мягких фруктов и откладывает в них личинки. В случае употребления такого плода можно получить тяжелое отравление.

«Несколько путей можно рассматривать, но главное, что сейчас ее надо контролировать. Если мушка выйдет из-под контроля, то для всего юга России это будет опасно», - отметил заведующий лаборатории защиты леса Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства Юрий Гниненко в интервью радио Sputnik.

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