В Россию прилетели опасные насекомые, угрожающие всему югу страны

В научном журнале Insects отмечается, что насекомое опасно не только для растений, но и для людей. Оно родом из тропических и субтропических районов Южной и Восточной Азии, далее попало в Европу, а позже мухи появились и в России.
Дальнейшие их распространение пока контролируют, но насколько меры окажутся успешными, говорить еще рано.
Мушка питается всеми видами мягких фруктов и откладывает в них личинки. В случае употребления такого плода можно получить тяжелое отравление.
«Несколько путей можно рассматривать, но главное, что сейчас ее надо контролировать. Если мушка выйдет из-под контроля, то для всего юга России это будет опасно», - отметил заведующий лаборатории защиты леса Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства Юрий Гниненко в интервью радио Sputnik.