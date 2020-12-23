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В Омской области выбрали двух новых глав районов

В Омской области выбрали двух новых глав районов

23 декабря 2020, 12:07
Фото: Медиахолдинг1Mi
На выборах в Большеуковском районе победил Сергей Казначеев, а в Саргатском районе — Владимир Хохлов, сообщает пресс-служба облправительства.

Вчера, 22 декабря, в Большеуковском и Саргатском районах Омской области прошли выборы нового главы. Депутаты Совета Большеуковского района рассмотрели кандидатов, которых предложила конкурсная комиссия.

По результатам голосования победил Сергей Казначеев. Он находится на должности руководителя Большеуковского района уже 20 лет — с 2000 года.

Что касается выборов в Саргатском районе, то районные депутаты единогласно отдали свои голоса за действующего руководителя Владимира Хохлова. Он является главой района с 2015 года.

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