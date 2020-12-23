В Омской области появится «Калач на Оми» с пирсами и велодорожками

Отметим, что Калачинск стал призером Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Этот конкурс проходит ежегодно. Заявки от муниципалитетов рассматривают в несколько этапов. В этот раз на коркус прислали 301 заявку из 76 регионов России. Призерами выбрали 180 проектов.