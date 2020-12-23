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В Омской области появится «Калач на Оми» с пирсами и велодорожками

В Омской области появится «Калач на Оми» с пирсами и велодорожками

23 декабря 2020, 13:11
Фото: правительство Омской области
Проект реализуют в Калачинске на полуострове внутри озера Калач, сообщает облправительство.

В 2021–2022 годах в Калачинске на полуострове внутри озера Калач реализуют проект «Калач на Оми». Это станет возможно благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Разработка проектно-сметной документации уже началась.

На будущей благоустроенной территории появятся прогулочные тропинки для пешеходов, велосипедные дорожки, смотровые площадки, система пирсов с прокатом лодок. Общий бюджет проекта составил более 102.5 млн рублей. Из которых 70 млн рублей — это деньги из федерального бюджета.

Отметим, что Калачинск стал призером Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Этот конкурс проходит ежегодно. Заявки от муниципалитетов рассматривают в несколько этапов. В этот раз на коркус прислали 301 заявку из 76 регионов России. Призерами выбрали 180 проектов.

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