В Омске заготовили еще 90 доз плазмы для лечения коронавирусных больных

Переливания также успешно проводятся в Областной клинической больнице и ГБ-11. Ежедневно в «Центре крови» около 50 доноров могут сдать кровь, и некоторых из них включают в реестр доноров «коронавирусной» плазмы, так как они уже переболели китайской инфекцией.