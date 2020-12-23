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В Омске заготовили еще 90 доз плазмы для лечения коронавирусных больных

В Омске заготовили еще 90 доз плазмы для лечения коронавирусных больных

23 декабря 2020, 17:01
Фото: Сергей Мельников / Минздрав Омской области
Омский областной «Центр крови» заготовил еще 90 доз плазмы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, плазму успешно переливают нескольким «тяжелым» пациентам.

Забор плазмы проводится у людей, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию и имеют к ней устойчивые антитела. Вливание плазмы проводят омичам, которые переносят COVID-19 достаточно тяжело.

«Омский центр крови выдал первые порции иммунной плазмы для пациентов ГБ № 17. В „Центре крови“ сформирован реестр доноров, переболевших коронавирусной инфекцией. Сейчас в нем порядка 50 человек», — рассказала заместитель главного врача по медицинской части Людмила Рылкова. Министерство здравоохранения Омской области.

Переливания также успешно проводятся в Областной клинической больнице и ГБ-11. Ежедневно в «Центре крови» около 50 доноров могут сдать кровь, и некоторых из них включают в реестр доноров «коронавирусной» плазмы, так как они уже переболели китайской инфекцией.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество#Омск сегодня
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