В Омске заготовили еще 90 доз плазмы для лечения коронавирусных больных

Забор плазмы проводится у людей, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию и имеют к ней устойчивые антитела. Вливание плазмы проводят омичам, которые переносят COVID-19 достаточно тяжело.
«Омский центр крови выдал первые порции иммунной плазмы для пациентов ГБ № 17. В „Центре крови“ сформирован реестр доноров, переболевших коронавирусной инфекцией. Сейчас в нем порядка 50 человек», — рассказала заместитель главного врача по медицинской части Людмила Рылкова. Министерство здравоохранения Омской области.
Переливания также успешно проводятся в Областной клинической больнице и ГБ-11. Ежедневно в «Центре крови» около 50 доноров могут сдать кровь, и некоторых из них включают в реестр доноров «коронавирусной» плазмы, так как они уже переболели китайской инфекцией.