В Омске увеличилось количество транспорта в часы пик

В Омске на маршруты выпустили большее количестве единиц транспорта, чтобы предотвратить инфицирование горожан. Первые дополнительные автобусы вышли на маршруты 9 декабря с 7:30 до 9:00, а также с 16:00 до 19:00. На 33 автобусных маршрутах количество транспорта стало больше на 95 единиц. Так, на омских улицах появились 67 автобусов на 20 мест, 19 автобусов на 50-64 места и 9 автобусов на 100 мест.