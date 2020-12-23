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В Омске увеличилось количество транспорта в часы пик

В Омске увеличилось количество транспорта в часы пик

23 декабря 2020, 09:15
Фото: Медиахолдинг1Mi
Увеличение количества общественного транспорта на маршрутах связано с пандемией коронавируса, сообщает мэрия Омска.

В Омске на маршруты выпустили большее количестве единиц транспорта, чтобы предотвратить инфицирование горожан. Первые дополнительные автобусы вышли на маршруты 9 декабря с 7:30 до 9:00, а также с 16:00 до 19:00. На 33 автобусных маршрутах количество транспорта стало больше на 95 единиц. Так, на омских улицах появились 67 автобусов на 20 мест, 19 автобусов на 50-64 места и 9 автобусов на 100 мест.

Благодаря увеличению количества транспорта в часы пик позволило выполнить 376 дополнительных рейсов 21 декабря. Судя по данным автоматизированной системы оплаты проезда с 9 по 21 декабря, среднее наполнение транспорта за день уменьшилось на тех маршрутах, где в часы пик стало больше автобусов.

#Новости#Транспорт#Коронавирус COVID-19#Город#Омск сегодня
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