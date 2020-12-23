В Омске реконструируют сквер возле ДК «Звездный»

В 2021 году благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» специалисты благоустроят территорию возле Дворца культуры студентов и молодежи «Звездный». В январе этого года омичи выбрали эту территорию во время голосования за ремонт общественных пространств.
Летом состоялись общественные обсуждения, во время которых горожане предложили свои идеи, связанные с благоустройством сквера у «Звездного». Согласно проекту, в сквере установят детскую площадку, создадут дорожки и тропинки, починят фонтан на площади, создадут клумбы и цветники.
Также планируется, что возле «Звездного» появятся скамейки и урны, ограждения от автомобильной дороги, посадка живых изгородей и зеленых насаждений, установка малых архитектурных форм. Кроме того, специалисты починят фонари и установят вышки с Wi-Fi.
Начальная максимальная стоимость работ первого этапа благоустройства составила более 37 млн рублей. Вчера завершился прием заявок от потенциальных подрядчиков. Скоро станет известно, какая компания будет выполнять работы по благоустройству.