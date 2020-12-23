В Омске любитель денег обманул любителей железа

В полицию обратились несколько жителей Октябрьского округа с одной и той же историей: в интернете они нашли кузнеца, который по выгодной цене согласился изготовить качели, ворота, лестницу и поленницу. Заказчики заключили с мастером письменные договора и передали деньги, но в оговоренный срок так и не получили изделия.
Участковый под видом одного из заказчика позвонил подозреваемому, и тот начал на ходу придумывать, почему изделие до сих пор не готово. Истории были разнообразными — от смерти родственника до сломанной руки. После этого участковый встретился со лжекузнецом лично, и тот признался в мошенничестве.
Омич рассказал, что с июня по октябрь получил около шести заказов в одном только Октябрьском округе. К каждому заказчику он приезжал домой, проводил замеры якобы для дальнейшей работы и брал предоплату в сумме от 20 до 40 тыс рублей. Один из заказчиков даже сам купил ему материалы на 98 тыс рублей, чтобы мужчина сковал ему ворота для дачи.
Очевидно, что никаких работ мужчина проводить не собирался, и все нечестно заработанные деньги присваивал. В итоге шесть фактов мошенничества объединены в одно уголовное дело, мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.