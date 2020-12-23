В Омске любитель денег обманул любителей железа

Омич рассказал, что с июня по октябрь получил около шести заказов в одном только Октябрьском округе. К каждому заказчику он приезжал домой, проводил замеры якобы для дальнейшей работы и брал предоплату в сумме от 20 до 40 тыс рублей. Один из заказчиков даже сам купил ему материалы на 98 тыс рублей, чтобы мужчина сковал ему ворота для дачи.