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«Ростех» передал ВКС беспилотные минивертолеты-мишени

«Ростех» передал ВКС беспилотные минивертолеты-мишени

23 декабря 2020, 20:21
Фото: pixabay.com
Первая партия уникальных беспилотников вертолетного типа поступила в ВКС России. Их будут использовать в качестве мишеней при испытании нового вооружения.

Как сообщает iz.ru, новые изделия были разработаны в минимальные сроки. В серию они пошли в 2019 году, а контракт на их разработку был подписан в 2015 году.

Эксперты отмечают, что у этих беспилотников, помимо военного, может быть и гражданское назначение. Например, их вполне можно использовать для отслеживания возгораний в лесу и не только.

Что касается военного применения, то дрон-мишень будет имитировать поведение воздушных целей для тестирования средств ПВО и других в обстановке, максимально приближенной к боевой.

К слову, уже в следующем году российские ВКС получат многоцелевые ударные беспилотники отечественного производства, оснащенные высокоточным оружием.

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