«Ростех» передал ВКС беспилотные минивертолеты-мишени

Как сообщает iz.ru, новые изделия были разработаны в минимальные сроки. В серию они пошли в 2019 году, а контракт на их разработку был подписан в 2015 году.
Эксперты отмечают, что у этих беспилотников, помимо военного, может быть и гражданское назначение. Например, их вполне можно использовать для отслеживания возгораний в лесу и не только.
Что касается военного применения, то дрон-мишень будет имитировать поведение воздушных целей для тестирования средств ПВО и других в обстановке, максимально приближенной к боевой.
К слову, уже в следующем году российские ВКС получат многоцелевые ударные беспилотники отечественного производства, оснащенные высокоточным оружием.