Россияне снова начали активно брать автокредиты

Если говорить о прогнозах, мы рассчитываем на рост рынка автокредитов порядка 7% на фоне восстановления продаж новых автомобилей и продолжения роста кредитных сделок в сегменте автомобилей с пробегом, если не будет введено новых ограничений в связи с коронавирусом. Согласно нашим исследованиям, 80% россиян сохранили свое намерение купить автомобиль в течение ближайшего года, даже несмотря на рост стоимости автомобилей и падение доходов. Рост цен при этом может затормозиться при условии укрепления национальной валюты и заполнении складов новоприбывшими автомобилями. Средний класс и особенно премиум-марки могут откатиться в цене в виде скидок. Положительно влияние на динамику спроса окажет в следующем году дальнейшее продление и расширение льготных программ автокредитования.