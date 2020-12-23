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Предпринимателя из Омска оштрафовали за нарушение, которого не было

Предпринимателя из Омска оштрафовали за нарушение, которого не было

23 декабря 2020, 13:14
Фото: Медиахолдинг1Mi
Занимающуюся бизнесом омичку оштрафовали за срыв сроков выплаты штрафа, хотя, по закону, у нее еще было время. Подробности сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Региональный Госстройнадзор постановил оштрафовать омскую предпринимательницу за эксплуатацию капитальной постройки без соответствующего разрешения. Впоследствии женщину обязали выплатить еще 40 тысяч рублей за срыв сроков выплаты.

Однако, согласно федеральному закону от 1 апреля 2020 года, представители малого и среднего бизнеса могут платить штрафы в течение 180 дней. «К указанным нарушителям не применяется общее правило о 60-дневном сроке для уплаты штрафа», — подчеркнули в прокуратуре.

Таким образом, у женщины было время до августа 2020 года — а протокол за неуплату штрафа в срок был составлен еще в мае. «Кроме того, назначенный ей штраф она оплатила в день составления протокола об административном правонарушении за неуплату штрафа», — добавили в надзорном ведомстве.

Зампрокурора Омской области опротестовал судебные акты. Протест был удовлетворен, дело об административном правонарушении прекратили.

#Новости#Прокуратура#Штраф#Бизнес#Общество
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