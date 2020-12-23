Предпринимателя из Омска оштрафовали за нарушение, которого не было

Таким образом, у женщины было время до августа 2020 года — а протокол за неуплату штрафа в срок был составлен еще в мае. «Кроме того, назначенный ей штраф она оплатила в день составления протокола об административном правонарушении за неуплату штрафа», — добавили в надзорном ведомстве.