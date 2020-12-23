Перед Новым годом омичи поймали огромную щуку

В паблике «Рыбалка в Омске» появились фотографии необычного улова. Автор поста Людмила Екимова опубликовала снимки, на которых видно огромную рыбину.
Рыбаки поймали щуку на минувших выходных. По словам омички, кроме этой рыбы улов составили пять щук меньшего размера и один судак. Вес самой большой щуки составил 10 кг.
«Вот это трофей! Поздравляю!» — написал в комментариях Анатолий Осетров.
Женщина рассказала, что в процессе использовался бур, диаметр которого составил 150 мм. Рыбаки просверлили 30 лунок. Поначалу омичка не хотела рассказывать, где ей попался такой удачный улов. Однако позже призналась, что рыбачили в районе гидроузла.