Перед Новым годом омичи поймали огромную щуку

Женщина рассказала, что в процессе использовался бур, диаметр которого составил 150 мм. Рыбаки просверлили 30 лунок. Поначалу омичка не хотела рассказывать, где ей попался такой удачный улов. Однако позже призналась, что рыбачили в районе гидроузла.