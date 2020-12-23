Омские дорожники ночью спасали город от обледенения

Сегодня около 4 утра в Омске прошла ледяная морось, из-за которой на дороге образовался гололед. Чтобы ликвидировать опасность, дороги, мосты и путепроводы обработали противогололедными материалами: за сутки ушло 716 тонн.
Такжие рабочие занимались механизированным прометанием дорог. «Основная задача, которая стоит перед дорожными службами в преддверии предстоящего похолодания — не допустить образования наледи и снежных накатов», - отметили в мэрии.
С начала сезона на снежные свалки вывезли более 111,5 тысяч кубометров снега. Израсходовано более 15,5 тысяч тонн пескосоляной смеси и биохимического реагента.