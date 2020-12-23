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Омские дорожники ночью спасали город от обледенения

Омские дорожники ночью спасали город от обледенения

23 декабря 2020, 12:20
Фото: Медиахолдинг1Mi
Из-за погодных условий городские дороги могли стать опасными. О том, как выходили из ситуации дорожники, рассказали в омской мэрии.

Сегодня около 4 утра в Омске прошла ледяная морось, из-за которой на дороге образовался гололед. Чтобы ликвидировать опасность, дороги, мосты и путепроводы обработали противогололедными материалами: за сутки ушло 716 тонн.

Такжие рабочие занимались механизированным прометанием дорог. «Основная задача, которая стоит перед дорожными службами в преддверии предстоящего похолодания — не допустить образования наледи и снежных накатов», - отметили в мэрии.

С начала сезона на снежные свалки вывезли более 111,5 тысяч кубометров снега. Израсходовано более 15,5 тысяч тонн пескосоляной смеси и биохимического реагента.

#Новости#Мэрия#Снег#Общество
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