Омичка осталась без денег и мобильного после прихода гостей

В полицию пришла жительница Крутинского района, которая рассказала, что ее обокрали. Во время проверки информации полицейские выяснили, что в гостях у женщины была семейная пара. Во время общения гостья заметила, что в паспорте хозяйки лежат шесть тыс рублей.