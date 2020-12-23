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Омичка осталась без денег и мобильного после прихода гостей

Омичка осталась без денег и мобильного после прихода гостей

23 декабря 2020, 12:39
Фото: Медиахолдинг1Mi
Гостья украла у хозяйки квартиры 6 тыс рублей и мобильный телефон. Возбуждены два уголовных дела, сообщает УМВД России по Омской области.

В полицию пришла жительница Крутинского района, которая рассказала, что ее обокрали. Во время проверки информации полицейские выяснили, что в гостях у женщины была семейная пара. Во время общения гостья заметила, что в паспорте хозяйки лежат шесть тыс рублей.

Когда потерпевшая ушла в магазин за алкоголем, злоумышленница похитила деньги. Хозяйка не заметила ничего подозрительного. Однако после того как знакомые ушли, она увидела, что не хватает денег и мобильного телефона.

Полицейские разыскали 43-летнюю подозреваемую. Она призналась в преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщина рассказала, что деньги потратила, а сотовый телефон передала своему 52-летнему сожителю. Ранее мужчина был судимым за кражу.

Он признался, что продал телефон скупщику в поселке Крутинка. Полицейские нашли и изъяли разыскиваемое имущество. Возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

#Новости#Кража#Полиция#Омск сегодня#Происшествия
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