Омичи получат самую маленькую годовую премию в России

Из общего числа опрошенных премии не получат 56% респондентов, а 6% получат их лишь частично. Еще 30% не знают, решит ли руководство их премировать или нет.
По данным аналитиков, выше вероятность получить премию в полном объеме у работников сферы добычи сырья – 27% и государственном секторе – 18%. Работники сфер искусства и массмедиа, гостинично-ресторанного бизнеса и продаж премию ждут лишь по 4%.
Если смотреть разбивку по регионам, то жители Свердловской и Омской областей получат премию гораздо меньше, чем другие россияне. Лишь по 4%. «Тринадцатую зарплату» выплатят 41% компаний.