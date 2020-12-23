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Омичи получат самую маленькую годовую премию в России

Омичи получат самую маленькую годовую премию в России

23 декабря 2020, 15:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Большинство россиян останется без новогодней премии. Рассчитывают на новогодние выплаты лишь 9% опрошенных, передает издание «Новые известия».

Из общего числа опрошенных премии не получат 56% респондентов, а 6% получат их лишь частично. Еще 30% не знают, решит ли руководство их премировать или нет.

По данным аналитиков, выше вероятность получить премию в полном объеме у работников сферы добычи сырья – 27% и государственном секторе – 18%. Работники сфер искусства и массмедиа, гостинично-ресторанного бизнеса и продаж премию ждут лишь по 4%.

Если смотреть разбивку по регионам, то жители Свердловской и Омской областей получат премию гораздо меньше, чем другие россияне. Лишь по 4%. «Тринадцатую зарплату» выплатят 41% компаний.

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